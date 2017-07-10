Şenol Güneş: Adalet istiyorum

Beşiktaş'ı Süper Lig'de üst üste 2 sezon şampiyon yapan Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş yeni sezon öncesi Sözcü gazetesine konuştu.Güneş; adalet istiyorum, özgürlük istiyorum" dedi.



İşte Şenol Güneş'in o röportajından önemli bölümler;



“Adalet istiyorum, özgürlük istiyorum, devrim istiyorum, milliyetçilik istiyorum, sevgi ve saygı istiyorum!"



“Adalet istiyorum, özgürlük istiyorum, devrim istiyorum, milliyetçilik istiyorum, sevgi ve saygı istiyorum! Huzur istiyorum, dine saygı istiyorum. Bütün bunların hepsini istiyorum. Bunları bir yere daraltmayalım; daraltıp da kavga etmeyelim. Ötekileştirme, kavga, savaş istemiyorum. Partiler veya siyaset de insanların düşüncelerine saygı duyup onu öne çıkarmalı. Bunu bir tarafa mal edip de kavga etmenin kimseye faydası yok.”



"Çarşı hep var, felsefesi devam edecek"



“Beşiktaş taraftarı aklı ön planda tutuyor. Bilinçli, eğitimli, mütevazı ve demokrat. Takımın gücü yetmediği yerde devreye giriyor. Benfica maçında sitem etmedi, sahiplendi. Kızsa belki farklı olurdu. Bir aile havası var burada. Trabzon'da da var bu. Trabzon aklı, bilgiyi, desteklemeyi ve öfke kontrolünü yapsa orası da kazanacak… Taraftar bir takımın sembolüdür, imajıdır, geleceğidir. Ben bugün varım yarın yokum ama taraftar hep var. Onların felsefesi devam edecek. Çarşı hep var, devam edecek.”