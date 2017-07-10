Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şenol Güneş: Adalet istiyorum

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten yeni sezon öncesi siyasete de dokunan dilekler geldi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:16
Şenol Güneş: Adalet istiyorum

Beşiktaş'ı Süper Lig'de üst üste 2 sezon şampiyon yapan Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş yeni sezon öncesi Sözcü gazetesine konuştu.Güneş; adalet istiyorum, özgürlük istiyorum" dedi.

İşte Şenol Güneş'in o röportajından önemli bölümler;

“Adalet istiyorum, özgürlük istiyorum, devrim istiyorum, milliyetçilik istiyorum, sevgi ve saygı istiyorum!"

“Adalet istiyorum, özgürlük istiyorum, devrim istiyorum, milliyetçilik istiyorum, sevgi ve saygı istiyorum! Huzur istiyorum, dine saygı istiyorum. Bütün bunların hepsini istiyorum. Bunları bir yere daraltmayalım; daraltıp da kavga etmeyelim. Ötekileştirme, kavga, savaş istemiyorum. Partiler veya siyaset de insanların düşüncelerine saygı duyup onu öne çıkarmalı. Bunu bir tarafa mal edip de kavga etmenin kimseye faydası yok.”

"Çarşı hep var, felsefesi devam edecek"

“Beşiktaş taraftarı aklı ön planda tutuyor. Bilinçli, eğitimli, mütevazı ve demokrat. Takımın gücü yetmediği yerde devreye giriyor. Benfica maçında sitem etmedi, sahiplendi. Kızsa belki farklı olurdu. Bir aile havası var burada. Trabzon'da da var bu. Trabzon aklı, bilgiyi, desteklemeyi ve öfke kontrolünü yapsa orası da kazanacak… Taraftar bir takımın sembolüdür, imajıdır, geleceğidir. Ben bugün varım yarın yokum ama taraftar hep var. Onların felsefesi devam edecek. Çarşı hep var, devam edecek.”

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:16
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  • orhanorhan37 dk önce
    Solaklar sözdeadalet isterken bu adamın aynı söylemi dillendirmesi hiç normal değil.
  • SerkanSerkan54 dk önce
    Seni haksız yere içeri mi aldılar da adalet istiyorsun. İstediğin birşeyi uapamıyormusun da özgürlük istiyorsun. RTE gelmeden önce insan haklarına saygı nerdeydi şimdi nerde birde çıkmış saygı istiyorsun. Milliyetçilik dediğin çarşı denilen adi grubun 3-5 ağaç için avrupa ve abd nin desteğiyle ülkeyi karıştırmasıysa sen tam şerefs.zsin.
  • Osmnshn Osmnshn 1 sa önce
    SAĞI TUTSA KÖTEK YIYECEK SOLU TITSA KÖTEK YIYECEK ADAM ORTA YOLDAN GİTMİŞ
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ayağınıza limon sürerseniz...
  1. Ayağınıza limon sürerseniz...
  2. '10 Başlıkta Terör Haberleri Nasıl..
  3. Aliyev: Türkiye güçlendikçe...
  4. Plastik şişeden bakın ne yaptı!
  5. Kağıttan bıçak üretti!
  6. Yemekten önce bir kaşık sirke..
  7. Azeri enerji devi Türkiye'ye 12 milyar..
  8. Niğde BelediyesporBeyaz Grupta..
  9. Başsavcı Ergül Yılmaz’dan Başkan..
  10. Barış Şehri Gaziantep’te festival sona..
  11. Zabıta denetimleri artırıyor
  12. Genç’te depremzedeler evlerine kavuştu
  13. Gençlerbirliği’nde 2 transfer birden
  14. Boks’ün Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek..
  15. Tarihi Kırkpınar’da 656. randevu..
  16. Kurban Bayramı için ulaşıma yüzde 50..
  17. Yaz sıcaklarında sıvı tüketimine dikkat!
  18. Gazeteciler Aslantepe Höyüğünü Gezdi
  19. Kafa kafaya çarpıştılar: 3 yaralı
  20. Telefon hırsızı turistler yakalandı
Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin kişi evsiz kaldı
Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin kişi evsiz kaldı
Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
Kılıçdaroğlu cezaevinde! Az önce giriş yaptı...
Kılıçdaroğlu cezaevinde! Az önce giriş yaptı...
Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş
Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş