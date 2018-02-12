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Şenocak'tan şok karar: İstifa...

İhsan Şenocak, Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinden istifa etti.

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:54
Şenocak'tan şok karar: İstifa...

Laikçi yobaz medyanın hedef haline getirmesinin ardından Diyanet'in önce açığa alıp daha sonra başka bir ile atadığı İhsan Şenocak, istifa kararı aldı. Şenocak, Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinden istifa etti.

Şenocak, hakkında açılan şaibeli soruşturmanın ardından Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevine iade edilmiş, son olarak da Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı görevine getirilmişti. Şenocak, “tenzil-i rütbe” olarak yorumlanan bu karara tepki olarak istifa etti.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 16:54
  1. ihsan şenocak
  2. istifa
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı

YORUM YAZ

  • AnaAna51 dk önce
    Bu ülkede ne zamandan beri doğru söyleyen Allah'ın emrini anlatan kişiler yok ediliyorlar birkaç çapulcunun yüzünden
  • TÜRKTÜRK54 dk önce
    ADAM GENÇ KAYNANANIZ VARSA ONUNLA ÇİFTLEŞİN DİYO BURDAKİLER LAİKLERE YOBAZ DİYO ENTERSAN
  • erolerol1 sa önce
    eğitimuzmanı görevi cazamıdır,hizmette sınır yoktur derizde,sen gitme ben gitme ,nederiz aörev alınmaz verilir.geçmişte kimler neler yaşamışlar,hapis işkence........
  • seyit ali özçelikseyit ali özçelik1 sa önce
    kazanan sensin hocam muhtemelen reisin haberi yok olsaydı heralde böyle olmazdı
  • İsmailİsmail1 sa önce
    Basının ve medyanın hedef gösterdiği meyanda adalet tecelli eder mi. Hocam rahat ol gönlümüzdesin.
  • Ömer GençÖmer Genç1 sa önce
    Zulüm e uğramış bir Alim.Bu vebal sana yeter Diyanet...
  • SufiSufi1 sa önce
    Diyanetin içini en iyi çalışanları bilir. Bulundukları mevkiyi pek azı hakeder. Esas olan ehliyet, liyakat değil, yalakalık ve dayı torpilli olmak. İhsan hocam bu düzene fazla dayanamamış. Allah yolunu açık etsin.
  • IkraIkra1 sa önce
    Affet bizi hocam..oy verdik ama çoğunluğu saglayamadik..alime verilen değer pul olmuş..ahır zaman alameti..hakkını helal et..fikrinde zikrende yanındayız..rızkı veren Allah CC tır..
  • ŞEREFETTİN ŞİMŞEKŞEREFETTİN ŞİMŞEK1 sa önce
    yazıklar olsun o diyanete kimki hakkı konuşan bi müslümanı susturuyorsa allah onların belasını versin
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