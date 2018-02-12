Şenocak'tan şok karar: İstifa...

Laikçi yobaz medyanın hedef haline getirmesinin ardından Diyanet'in önce açığa alıp daha sonra başka bir ile atadığı İhsan Şenocak, istifa kararı aldı. Şenocak, Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinden istifa etti.

Şenocak, hakkında açılan şaibeli soruşturmanın ardından Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevine iade edilmiş, son olarak da Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı görevine getirilmişti. Şenocak, “tenzil-i rütbe” olarak yorumlanan bu karara tepki olarak istifa etti.