Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Medya
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
"En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
'Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin'
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Şenocak'ı ziyaret etti
Yunanistan'dan gerilimi tırmandıran 'Türkiye' çıkışı
Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na ilk yorum
Terörist cesetleri 10'ar 10'ar gömülüyor!
Atalay Demirci: Benim için ikiye bölündüler
Terör devleti İsrail 'köpek' olduğunu itiraf etti
Erdoğan'dan 'Haciz' için talimat! Gereği yapılacak
Fırtına obüsleri PYD/PKK'ya bomba yağdırıyor
HDP'li vekile büyük şok! 25 yıl hapis...
Cübbeli Ahmet tepki gösterdi: Şehit demiyor!
Korkunç olay! Düğüne 4 gün kala...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye meydan okudu
CHP'lilerden skandal açıklamalar! Sahip çıktılar...
Mültecileri İstanbul diye bakın nereye bıraktılar
'Batı'nın kiralık teröristleri YPG'ye yardıma koştu!
Terörist cesetlerine kadar mayın saklamışlar!
Kadir İnanır uyanır uyanmaz bunu sordu: Afrin'de...
Devlet Bahçeli: Asıl faşistler meydandadır
Şenocak'tan Altaylı'ya 'Maskara'
Şenocak, "Ümmetin kızlarına ağır isnadlarda bulunan o adamın bir müslümanın yüreğini sorgulaması maskaralıktır." dedi.
13 Şubat 2018 Salı 14:11
İşte o görüntüler...
Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 14:11
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Altaylı
İlsan Şenocak
Hamidiyye dergisinin yayın danışmanı
ihsansenocak
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Bugünkü Akit
Sağlık
Saçların ağarmasının öncelikli sebebi hidrojen peroksitmiş
Sağlık
Keşke hepimizin penceresi böyle olsa da evimizi havalandırsak
Konut Projeleri
Haberimiz ses getirdi
Konut Projeleri
İstanbul'dan kaçan yatırımcı İzmir'e koşuyor
Konut Projeleri
Ev aldıran sürpriz plan
Bugünkü Yazılar
Abdullah Yıldız
“Kâbe’nin Rabbine Andolsun ki Kazandım”
Abdurrahman Dilipak
FETÖ dâvâları..
Ali Karahasanoğlu
Yalan haber üretenler aman dikkat, cezalar çok ağır!
Emrah Savcı
Sezonun en kötü Başakşehir'i...
Faruk Erzen
İşte şimdi tüm hesaplar değişti
Hüseyin Öztürk
Şehitlerimiz vatan kutsalıdır
Kenan Alpay
Yurtta sulh için bölgede bin yaşasın despotizm
Mehtap Yılmaz
Bu millet Afrin’e de, Münbiç’e de, olası bir FETÖ darbesine de hazır!
Muharrem Güneş
Arap generalleri ve İsrail...
Nurettin Veren
Din, vatan, bayrak, millet kardeşliği bizim tutkalımızdır
Osman Atalay
Suriye’de Rusya- İsrail süreci
Prof. Dr. Ahmet Maranki
100. ölüm yıldönümünde payitaht “Abdülhamid”i anlıyor muyuz? Yoksa...!
Sabri Balaman
Siyonist Aklı ve ABD’nin İpi İle Kuyuya İnilmez
Sinan Burhan
ABD yanlış yapıyormuş!..
Yavuz Bahadıroğlu
İstanbul’u koklamak!
Son Eklenen Haberler
'Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin'
"En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine..
Tedavi edilmezse kemiği eritiyor!
İsrail'den bir alçaklık daha... Resmen..
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Şenocak'ı..
Yunanistan'dan gerilimi tırmandıran..
Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
Annesi emzirirken nefessiz kalan..
Rusya'dan küstah PYD açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na ilk..
Zeytin depolarından cesetlere kadar..
Terörist cesetleri 10'ar 10'ar..
Alparslan Kuytul'a 'F' tipi cezaevi
Flaş gelişme! Tüm oyuncular serbest..
Enis Berberoğlu davasında karar..
Bakan'dan müjde! İmzalar atıldı
Yıldırım'dan ABD'ye bir rest daha: O..
Yine ne tezgahlıyorsunuz?
Şenocak'tan Altaylı'ya 'Maskara'
Cengiz Ünder'in menajeri resmen..
Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
Günün Karikatürü
Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
Davutoğlu disipline verdi, hayatı değişti
YORUM YAZ