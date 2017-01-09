'Seninle bir oyun oynamak istiyorum heval'

Mehmetçiğimizin terörle mücadelesi zorlu kış şartlarında da hız kesmeden devam ederken sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar dikkat çekti.

'Seninle bir oyun oynamak istiyorum heval'
Eklenme: 09 Ocak 2017, 09:43
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Twitter'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken @KirpiveKobra hesabı dikkat çeken fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda verilen mesajlar ise ayrıca dikkat çekti.

Kamuflajı ile dikkat çeken keskin nişancı bir askerin fotoğraflarının paylaşıldığı hesaptan şu mesajlar verildi:  Seninle Bir Oyun Oynamak İstiyorum Heval... Hevallerin Korkulu Rüyası Testere Geri Döndü. I want to play a game #Saw

Paylaşılan fotoğrafta dikkat çeken en önemli ayrıntı ise askerin elindeki yerli yapım Susturuculu BORA-12 (JNG-90) Keskin Nişancı Tüfeği oldu.

 
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