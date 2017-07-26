"Senin yerin gönlümüz Hocam"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in görevden alınacak olması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Vatandaşlar iki yıl önce ikinci kez Diyanet İşleri Başkanı olarak atanan Görmez’in süresi dolmasına 3 yıl kala görevden alınacağı yönündeki kararı eleştirdi.

Sosyal medya ağı Twitter’da #MehmetGörmez başlığı ile paylaşılan binlerce paylaşımda Görmez’in hizmetleri ve duruşu hatırlatıldı. Mesajlarda Görmez’in İslam anlayışı, aydın kişiliği ve Müslümanların sorunlarına bakışı övülürken dava adamı vurgusu da önplana çıktı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

O, ÂLİM YÜREĞİ TAŞIYOR

Kerem Keskin: Sorumlu bir müslüman, idealist bir aydın ve dert sahibi bir alim yüreği taşır.

Bahri Solmaz: Tevhid ve Vahdet’in sembolü Görmez pasifize edilmek isteniyor... Bakacağız, göreceğiz...

Cihat Gökdemir: Tüm resmî zevat susarken ilk o tepki verdi ve son açıklaması Mescid-i Aksa ve Kudüs oldu.

Hasan Tomuk: Gördüğüm en makul ve sevimli Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’dir. Gitmesini arzu etmem.

İzzet Akyol: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevinden alınmış. Yetkin, kaliteli ve samimi bir insandı.

Cihat Arslan: Yazık, ne yazık, şu ortama bakın ve bu milletin bu ümmetin değeri olan Görmez hocanın değerini daha iyi bilin.

Osman Çelik: Görmez hocamız henüz görevinin başında lakin birileri yerine atama bile yaptı, Ne iş? Bir gün elbet ayrılacak sakin olun!