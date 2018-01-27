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Senin neyine güvenelim?

ABD Başkanı Trump'un skandalları bitmiyor. Müslümanlara hakaret eden Trump, İngiltere'den ise özür diledi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 20:30
Senin neyine güvenelim?

İngiltere'deki ırkçı gruplar tarafından hazırlanan video geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump tarafından paylaşılmıştı. Gündemi uzun süre meşgul eden video İngiltere'deki ırkçılar tarafından hazırlanmış ve Müslümanlara ağır iftiralar içeriyordu. Başlarda sadece İngiltere'de bilinen video, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Twitter hesabından paylaşması ile birlikte dünya genelinde izlenmişti. Günler sonra Twitter, videoya erişimi yasaklamıştı.

Trump, Birleşik Krallık televizyon kanalı ITV televizyon kanalında bir röportaja katıldı ve soruları yanıtladı. Röportaj sırasında konu Müslüman düşmanı videoya ve Trump'ın bu videoyu paylaşmasına geldi.

Trump Müslüman düşmanı video için özür diledi, fakat Müslümanlardan değil, İngiltere'den. Trump, videoyu paylaşması ile ilgili; "Ülkenizi zor durumda bırakmak istemezdim" ifadelerini kullandı.

"Bu videoyu paylaşan insanların korkunç, vahşi ve ırkçı insanlar olduğunu söylüyorsanız ben de onların videosunu paylaştığım için özür dilerim" sözleri ile İngiltere'den özür diledi.

Business İnsider'ın haberine göre İslam düşmanı video İngiltere'nin ırkçı grubu Britain First tarafından hazırlanmıştı. Trump, bu grup ile ilgili hiç bir şey bilmediğini ve adlarını bile yeni öğrendiğini savundu. Sık sık Irkçı olmadığını savunan Trump, videonun İngiltere'de bu derece ses getirdiğini bile bilmediğini söyledi.

Başkan Donald Trump'ın Müslümanlar hariç herkesten özür dilemesi ise Müslüman grupların tepkisine neden oldu.

 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 20:30
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