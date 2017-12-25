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Sen nasıl bir babasın!

Mardin'de, bir babanın el ve ayaklarını bağladığı, 6 yaşında olduğu söylenen oğlunu hortum ile dövdüğü görüntüler büyük tepki çekti.

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:49
Sen nasıl bir babasın!

Bir evde çekilen görüntülerde, adı açıklanmayan baba, el ve ayaklarını bağladığı oğluna hortumla vuruyor. Acı içinde bağıran çocuk, bir ara babasından kurtulup, bağırarak başka odaya kaçıyor. Odada bulunan başka bir çocuk da yaşananları korku içinde izliyor.

Büyük tepki çeken görüntülerin polis ve jandarmaya da iletildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 12:49
  1. hortum
  2. baba
  • YusufYusuf1 sa önce
    Alti yasindaki kucuk bir cocuk hortumla dovulmeyi hak edicek ne gibi bir suc islemis olabilirki. Boyle kendilerine erkek diyen musvettelerin gucu ancak boyle kucuk cocuklara birde kadinlara gucu yeter.
  • Fahrettin paşaFahrettin paşa2 sa önce
    Bunu yapan zavallıdır sokakta dışarda elaleme sesini çıkaramaz kedi gibidir ama gücü masum bi çocuğa yeter aynısını ona yapmak lazımki nasıl oluyormuş anlasın

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