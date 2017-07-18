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'Seni görevinin başında değil, menfezde korkakça saklanırken yakaladılar'

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın üçüncü duruşmasına devam ediliyor.

18 Temmuz 2017 Salı 19:36
'Seni görevinin başında değil, menfezde korkakça saklanırken yakaladılar'

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar dava dosyasına giren yeni deliller ile raporlar hakkında beyanda bulunuyor.

Suikast girişimine katılan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibinden Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında FETÖ'nün "üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski Başçavuş Zekeriya Kuzu, beyanlarına "15 Temmuz Demokrasi şehitlerini saygıyla anıyorum." diyerek başladı.

Yanlış zamanda yanlış yerde bulunmaktan başka bir suçu olmadığını savunan Kuzu, dedikodulara dayanan ifadelere göre suçlandığını iddia etti.

FETÖ'cü olduğuna dair delil olarak sunulan 1 dolarla ilgili kendisine çok ağır ithamlarda bulunulduğunu ileri süren Kuzu, bunları kesinlikle kabul etmediğini söyledi. 

Kuzu'nun bu ifadelerine tepki gösteren davanın savcısı Ali Cenk Düzgün, hem şahsına hem de iddianameye kişisel sataşma olduğu gerekçesiyle söz aldı.

Düzgün, "Bu davanın iddianamesi Türk hukuk tarihinde yazılmış en yalın, tamamen maddi delillerle donatılmış, hemen hemen hiçbir yerinde taraflardan birinin ifadelerinden alıntı gereği duyulmadan hazırlanmış." dedi.

Kuzu'ya, şair Baki'nin dizelerini de kullanarak, "Öğüt veren hikaye anlatmaya kalkarsın, bir bakmışsın ki anlattığın hikaye efsaneye dönüşmüş. Sonra bu efsaneye kendin inanırsın" ifadeleriyle karşılık veren Düzgün, "Bu ülkenin şerefli güvenlik güçleri seni görevinin başında değil, bir menfezde korkakça saklanırken yakaladılar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:36
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Muğla
  3. Çiğli
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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