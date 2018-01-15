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'Seni başkan yaptırmayacağım'

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanının lideri Carles Puigdemont'un yeniden Katalan başkanı seçilmesine fiili yasak getirdi: Brüksel'den yemin edemeyeceğin gibi başkan seçilmen halinde Katalonya Madrid tarafından yönetilmeye devam eder.

15 Ocak 2018 Pazartesi 18:09
'Seni başkan yaptırmayacağım'

İspanya'da Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık referandumu ve bağımsızlık ilanıyla yaşanan kriz, Madrid'in ekimde özerk bölgeye kayyım atamasının ardından aralıkta seçim düzenletmesiyle de çözülmüyor. Zira son seçimde da çoğunluğu elde eden ayrılıkçı cephenin lideri Carles Puigdemont, sığındığı Belçika'dan İspanya'ya dönerse büyük ihtimalle tutuklanacak. Bu yüzden Brüksel'den Katalonya'yı video konferans ve Skype aracılığıyla yönetmeyi planlayan Puigdemont'a İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'dan de facto yasak geldi.

​'BRÜKSEL'DEN BİR KAÇAK OLARAK YEMİN EDEMEZ'

Katalan bölgesi başkanının bölgesel parlamentoda şahsen yemin etmesi gerektiğini savunan İspanya Başbakanı, bu gerçekleşene dek özerklik yetkilerinin bölgeye geri dönmeyeceğini, Madrid'in Katalonya'yı yönetmeye devam edeceğini söyledi. ''Katalan bölgesel hükümetinin başı olmak isteyen kişinin Brüksel'de bir kaçak olması absürt bir durum, sağduyuya tümüyle aykırı'' diyen Rajoy, Puigdemont böyle bir şeye kalkarsa oylamayı iptal ettirmek için İspanyol yargısına başvuracaklarını belirtti.

​Daha da ileri giden Rajoy, Puigdemont'un yeniden başkan seçilmesi halinde Katalonya'nın Madrid'den yönetilmesi durumunun devam edeceğini söyledi. Bunun Puigdemont'un seçimleri kazanmasına rağmen yeniden Katalan başkanı olmasının fiilen yasaklanması anlamına geldiği belirtiliyor.

VİDEO YA DA TEMSİLCİ PLANI

Puigdemont, Katalan parlamentosuna video konferans yoluyla seslenerek ya da bir temsilci göndererek bölge başkanlığı için adaylığını koymayı planlıyordu. İspanya'nın tüm yetkilere el koyduğu bir ortamda düzenlenen Katalan seçimini kazanan ayrılıkçı partilerin bazı bakan ve milletvekilleri tutuklanırken bazıları yurtdışına kaçmayı tercih etmişti.

17 Ocak'ta yeniden toplanacak Katalan parlamentosunda başkanlık seçiminin en erken 31 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 18:09
  1. İspanya
  2. Katalonya
  3. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy
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