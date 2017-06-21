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Senegalli bakandan Türkiye'ye 'Sow ve Ba' mesajı!

Senegal Spor Bakanı Matar Ba, Süper Lig'de forma giyen Demba Ba ve Moussa Sow'a gösterilen ilgiden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

21 Haziran 2017 Çarşamba 15:44
Senegalli bakandan Türkiye'ye 'Sow ve Ba' mesajı!

Bakan Ba, Süper Lig'de geçen sezon kiralık olarak forma giyen Senegalli futbolcular Fenerbahçeli Sow ile Beşiktaşlı Demba Ba'nın, ülkelerinin tanıtımında önemli rol oynadığını söyledi.

"Türk halkına şükranlarımı iletiyorum"

İki futbolcunun da Senegal'de çok sevildiğini ve sporun diplomatik bir boyutunun da olduğunu kaydeden Bakan Ba, "Senegalli futbolcularımızı bağrına basan Türk halkına şükranlarımı iletiyorum. Bu kadar sevilmelerinde Türk halkının da payı büyük. Çok misafirperver bir milletsiniz" ifadelerini kullandı.

"Sow ve Demba Ba'yla gurur duyuyoruz"

Bakan Ba, Moussa Sow ve Demba Ba'yı tanıyanların Senegal'i de tanıma fırsatı elde ettiğini ve böyle oyunculara sahip oldukları için ülkece gurur duyduklarını dile getirdi.

Senegal'in 2002 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenmesine neden olan Türkiye ile oynadığı maçı unutamadığını söyleyen Ba, söz konusu karşılaşmanın iki ülke arasında dostluk köprüsü kurduğunu vurguladı.

Demba Ba ve Moussa Sow İstanbul turunda

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:44
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Türkiye
  6. Galata
  7. Senegal
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