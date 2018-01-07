Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Senegal'de silahlı saldırı

Senegal'in güneyinde silahlı bir grup tarafından yapılan saldırıda 13 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı belirtildi

07 Ocak 2018 Pazar 09:01
Senegal'de silahlı saldırı

Ülkede 1982'den beri bağımsızlık isteyen Kazamans Demokratik Güçler Hareketi'ne (MFDC) bağlı silahlı bir grup, Ziguinchor bölgesinde ormana ağaç kesmeye giden kişilere saldırdı. Saldırı sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi ağır yaralandı. Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri bölgedeki hastanenin morguna kaldırılırken yaralılar ise tedavi altına alındı.

AA'nın haberine göre Senegal Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (DIRPA) Müdürü Albay Abdoul Ndiaye, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını söyledi. Silahlı grubun 15 kişiden oluştuğunu aktaran Ndiaye, olayı "aşağılık" ve "korkakça" olarak nitelendirdi.

Ndiaye, ordu birliklerinin olaydan hemen sonra bölgeye intikal ettiğini ancak saldırganların olay yerinden daha önce uzaklaştığını ifade etti.

Senegal'in güneyinde yer alan Kazamans Bölgesi'nde 1982’den bu yana ordu ile MFDC arasındaki çatışmalarda 2014 yılına kadar 5 bin kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi de başta Gambiya ve Gine Bissau olmak üzere çevre ülkelere sığındı.

Bölgenin ülkenin en verimli topraklarına, elverişli iklim ve coğrafi koşullara sahip olmasına rağmen bölgedeki tarım arazilerinin yüzde 80’i çatışma sürecinde döşenen mayınlar nedeniyle kullanılmaz halde.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 09:01
  1. saldırı
  2. Senegal
  3. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    1. Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını..
    2. G.Saray'a kapıları kapattı! 'Terim'le..
    3. Bomba iddia! 'Ahmedinejad tutuklandı'
    4. Faciadan dönüldü! Cadde trafiğe..
    5. Sultanbeyli’de Kudüs Gecesi düzenlendi
    6. ABD'den flaş 'sonik saldırı'..
    7. Tartışma başladı: Nikah öncesi zorunlu..
    8. Çorum'da şüpheli çanta paniği!
    9. Galatasaray'da Emre Mor operasyonu
    10. Otoparkta bulduğu 20 bin lirayı..
    11. İzmir'de öğrenciler okula gidebilmek..
    12. Spot piyasada elektrik fiyatları yüzde..
    13. Milli Piyango paylaşımı başına iş..
    14. DEAŞ'a bağlı "en tehlikeli..
    15. Niagara Şelaleleri buz akıyor
    16. Yargıtay dedikodu yapan kaynanaya..
    17. Kumpasa inat yatırıma devam
    18. Balotelli'den Beşiktaş'a şok!..
    19. KKTC sandık başında
    20. Günün âyet ve hadisi
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    İmzalar atıldı! ASELSAN üretecek ve… Her eve yerleştirilip E-Devlet’ten takip edilecek!
    İmzalar atıldı! ASELSAN üretecek ve… Her eve yerleştirilip E-Devlet’ten takip edilecek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!