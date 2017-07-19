Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şenay öğretmenin katili bakın kim çıktı?

Bitlis'te öldürülen teröristlerden Ali Ulaş'ın öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği saldırının talimatını verdiği belirlendi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:46
Şenay öğretmenin katili bakın kim çıktı?
Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Teröristlerden "Kia Koçer" kod adlı Ali Ulaş'ın, terör örgütünün sözde "Garzan eyaleti 5'li yürütme komitesinde" görevli olduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde başına 1 milyon lira ödül konulan "yeşil" kategoride yer aldığı tespit edildi.
 
Ulaş'ın 2014'te korucu Nihat Çaprak'ın şehit edilmesi olayının faili olduğu, Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Başkanı'nın aracına düzenlenen saldırıda, başka araçta bulunan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği saldırının talimatını verdiği belirlendi. Bitlis kırsalında, Irak'ın kuzeyindeki örgüt kampları havadan vuruldu, 2 terörist öldürüldü. Hakkari Şemdinli'de de 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı. 
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:46
  1. Şenay Aybüke
  2. Şenay öğretmen
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tokat'ta 19 muvazzaf askere gözaltı
    1. Tokat'ta 19 muvazzaf askere gözaltı
    2. Arabistan'dan Türkiye'ye garip suçlama
    3. Beşiktaş onun peşinde!
    4. Mersin'de gemiden atılan bidonlardan..
    5. 'Yeşil çatılar şehirlerde sel riskini..
    6. Ürdün Amerika'dan 190 bin dolarlıklık..
    7. Serinlemek için nehre giren..
    8. Antalya’da stajyer hemşireler kaza..
    9. Aboubakar'ın menajeri konuştu! "Hepsi..
    10. Dev protesto! Binlerce kişi..
    11. Wenger, Premier Lig efsanesi oldu!
    12. Amerika'dan küstah Türkiye çıkışı!..
    13. Alanya’da 5 yıldızlı otelde..
    14. Jinekolojik kanserlerde erken teşhis..
    15. Yenikapı metro seferler yeniden başladı
    16. Bütçeden Ar-Ge'ye 2016 yılında 7..
    17. Sosyal medya kendini suya atan bu..
    18. Mersin’de FETÖ'cü 8 üsteğmen hakkında..
    19. Yaban kazlarının yavrularını tilkiye..
    20. Fikret Orman'dan güldüren Lewandowski..
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    IMF'den Türkiye açıklaması
    IMF'den Türkiye açıklaması
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var