Şenay öğretmenin katili bakın kim çıktı?

Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Teröristlerden "Kia Koçer" kod adlı Ali Ulaş'ın, terör örgütünün sözde "Garzan eyaleti 5'li yürütme komitesinde" görevli olduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde başına 1 milyon lira ödül konulan "yeşil" kategoride yer aldığı tespit edildi.

Ulaş'ın 2014'te korucu Nihat Çaprak'ın şehit edilmesi olayının faili olduğu, Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Başkanı'nın aracına düzenlenen saldırıda, başka araçta bulunan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği saldırının talimatını verdiği belirlendi. Bitlis kırsalında, Irak'ın kuzeyindeki örgüt kampları havadan vuruldu, 2 terörist öldürüldü. Hakkari Şemdinli'de de 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı.