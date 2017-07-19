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Şenay Aybüke’nin kanı yerde kalmadı

Bitlis'te öldürülen teröristlerden Ali Ulaş'ın öğretmen Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği saldırının talimatını verdiği belirlendi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:10
Şenay Aybüke’nin kanı yerde kalmadı

Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Teröristlerden "Kia Koçer" kod adlı Ali Ulaş'ın, terör örgütünün sözde "Garzan eyaleti 5'li yürütme komitesinde" görevli olduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde başına 1 milyon lira ödül konulan "yeşil" kategoride yer aldığı tespit edildi. Ulaş'ın 2014'te korucu Nihat Çaprak'ın şehit edilmesi olayının faili olduğu, Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Başkanı'nın aracına düzenlenen saldırıda, başka araçta bulunan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği saldırının talimatını verdiği belirlendi. Bitlis kırsalında, Irak'ın kuzeyindeki örgüt kampları havadan vuruldu, 2 terörist öldürüldü. Hakkari Şemdinli'de de 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı. 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:10
  1. Şenay Aybüke Yalçın
  2. katil
  3. terörist
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