Senaryo gereği vurulmuş

Darbeci Halit Kazancı'nın, Akın'ın FETÖ’cü olduğunu bildiği, bu nedenle ateş ederken bacağını hedef aldığı ifade edildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; FETÖ'cü Burak'ın yanında bulunan koruma ekibinden arkadaşının ise şehit edildiği vurgulandı. Burak Akın, Genelkurmay Karargahı'nda dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın derdest edildiği sırada vurulmuştu.