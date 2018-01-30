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Senaryo gereği vurulmuş

'FETÖ'cüyüm' diyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi örgüt talimatıyla vurulduğu ortaya çıktı.

30 Ocak 2018 Salı 11:19
Senaryo gereği vurulmuş

Darbeci Halit Kazancı'nın, Akın'ın FETÖ’cü olduğunu bildiği, bu nedenle ateş ederken bacağını hedef aldığı ifade edildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; FETÖ'cü Burak'ın yanında bulunan koruma ekibinden arkadaşının ise şehit edildiği vurgulandı. Burak Akın, Genelkurmay Karargahı'nda dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın derdest edildiği sırada vurulmuştu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 11:19
  1. Yüzbaşı Burak Akın
  2. 15 temmuz darbe girişimi
  • AliAltunAliAltun39 dk önce
    Nasıl
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