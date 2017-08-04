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Senaryo aynı! Kardeş ülke Pakistan'da üst akıl devrede!

Türkiye'ye saldırmaktan geri durmayan üst akıl bu kez Pakistan için devrede. Küresel rekabeti kendi kontrolünde şekillendirmek isteyen 'küresel müesses nizam" her türlü vahşi operasyonu seferber etmiş durumda... Ülkeler farklı senaryolar aynı....

04 Ağustos 2017 Cuma 19:54
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 19:54
  1. Pakistan
  • BatısınBatısın22 dk önce
    Zioncular ve feudal batı milleti iyice azdı. Zorbalıkları artik yetti. Dünya insanlığının kendilerinden ne denli nefret ettiğini gayet iyi biliyor bunlar. Kafirin ve işbirlikçilerin sınavı elbet bizimkinden kat ve kat daha zor olacak.
  • Ahmet MuratAhmet Murat30 dk önce
    Pakistan niye kardeş ülke olsun ki ? Onlarla hiçbir ortak yanımız yok. Kardeş mardes yok.
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