Senagal'de halk sandık başında
Senegal'de halk, genel seçimler için sandık başına gitti. Başkent Dakar'daki seçmenler, oy kullanmak için Franco - Arabe Koleji'nde kuyrukta bekledi.30 Temmuz 2017 Pazar 19:21
Batı Afrika ülkesi Senegal’in eski Devlet Başkanı Abdoulaye Wade, genel seçimlere katılmak üzere uzun süredir yaşadığı Paris’ten ülkesine geri döndü.
Wade’i, başkent Dakar’da binlerce kişi karşıladı. Güvenlik güçlerinin, 91 yaşındaki lideri karşılama töreni sırasında yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.
Senegal’de genel seçimler bugün düzenlenecek. Eski devlet başkanı, muhalefetteki diğer partilerle işbirliği yaparak seçimleri kazanmayı hedefliyor.