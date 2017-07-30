Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Senagal'de halk sandık başında

Senegal'de halk, genel seçimler için sandık başına gitti. Başkent Dakar'daki seçmenler, oy kullanmak için Franco - Arabe Koleji'nde kuyrukta bekledi.

30 Temmuz 2017 Pazar 19:21
Senagal'de halk sandık başında

Batı Afrika ülkesi Senegal’in eski Devlet Başkanı Abdoulaye Wade, genel seçimlere katılmak üzere uzun süredir yaşadığı Paris’ten ülkesine geri döndü.

Wade’i, başkent Dakar’da binlerce kişi karşıladı. Güvenlik güçlerinin, 91 yaşındaki lideri karşılama töreni sırasında yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Senegal’de genel seçimler bugün düzenlenecek. Eski devlet başkanı, muhalefetteki diğer partilerle işbirliği yaparak seçimleri kazanmayı hedefliyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 19:21
  1. Abdoulaye Wade
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksa'da Filistinlilerden dua: 'Allahım Beşar'ı sana havale ediyoruz'
    1. Aksa'da Filistinlilerden dua: 'Allahım..
    2. Türkiye’den ABD’ye çok sert tepki..
    3. Muhaliflerin toplantısına alçak saldırı
    4. Hristiyan Papaz: Sivil itaatsizlik..
    5. Müslümanlara kendileri için namaz..
    6. Fatih Terim’den flaş açıklamalar:..
    7. ''Ey Türk İslam dünyası Çin'e neden..
    8. İngiliz uçaklarını teslim aldılar...
    9. Yemen'de El-Kaide'ye operasyon
    10. Senagal'de halk sandık başında
    11. O askeri birlikler azaltılacak...
    12. Müslüman Uygur Türklerine ana dilleri..
    13. Putin kendi açıkladı! Büyük hazırlık
    14. "Galatasaray'ın teklifini aldıktan..
    15. Bayan Hafızlar Yarışması Türkiye..
    16. 1400 rakımlı yaylada Türk-Gürcü..
    17. Gaziantepspor'da olağanüstü genel..
    18. Türkiye, Olimpiyat Şampiyonu oldu
    19. Evde ananas yetiştirmek istiyorsanız...
    20. Katil Netanyahu bakın ne yapmış...
    Tüm Almanya o Türk'ü konuşuyor! Sandalyeyle...
    Tüm Almanya o Türk'ü konuşuyor! Sandalyeyle...
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...