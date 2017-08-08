Başbakan Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Sen nasıl bu ülkenin evladısın!

Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da, Yenikent - Temmelli Yolu temel atma töreninde yaptığı konuşmada Alman gazetesine verdiği röportajda Türkiye'yi kötüleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Yıldırım, "Bir haber çıktı, bir Alman dergisinde. Ana muhalefet partisinin başkanı ne diyor, bu dergiye beyanat vermiş. Kılıçdaroğlu iyi dinle! Önce 15 Temmuz'a kontrollü darbe dedin, seni uyardık, millet 16 Nisan'da sana gereken cevabı verdi. 'Türkiye'de can güvenliği yok, mal güvenliği yok, turistler gelmesin' diyor. Bu ne demek? Bu memleketin bir evladıysan nasıl sen ülkeni dünyaya şikayet edersin." dedi.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü.

"Kılıçdaroğlu şimdi yabancı ülkelerden, yabancı dergilerden medet umuyor. Yazık, yazık. Adalete, terör sempatizanları ile yol yürüyerek ulaşamazsın ey Kılıçdaroğlu. Bu CHP iyice şirazesinden çıktı."