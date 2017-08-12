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'Sen misin işini yarım bırakan' deyip...

Sivas'ta apartman yöneticisi, ustanın işini yarım bırakması sonucu kapıyı üzerine kilitleyip hırsız var ihbarında bulundu.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:57
'Sen misin işini yarım bırakan' deyip...

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Çayyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi olan H.K yarım bıraktığı işin arta kalan malzemesini almak için Çayyurt Mahallesi'ndeki apartmana geldi.

Burada malzemelerini almak için apartmana gelen H.K, girişte bulunan odaya girdi. Malzemelerini alırken apartman yöneticisi olan F.K tarafından fark edildi. F.K hemen kapıyı H.K'nin üzerine kilitledi, ardından polisi arayıp hırsız var ihbarında bulundu.

Ekipler olay yerine gelerek kilitli olan kapıyı yöneticiden aldığı anahtarla açtı. İşçi ise kendi malzemelerini toplarken ekipler tarafından yakalandı. Apartman yöneticisinin iddiasına göre H.K. yaptığı apartmanın parasını aldığını fakat işini yarım bırakıp malzemeleri çalarken yakaladığını söyledi. H.K ise ifadesinde aldığı malzemelerin kendisine ait olduğunu söyledi.

Taraflar ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:57
  1. Sivas işini yarım bırakan usta
  2. kapıyı üzerine kilitledi
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