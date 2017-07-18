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Sen misin eşinden boşanmak isteyen!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eşinden boşanmak isteyen şahsın otomobilinin altına yerleştirilen bomba süsü verilmiş düzenek fünye ile patlatıldı.

18 Temmuz 2017 Salı 20:53
Sen misin eşinden boşanmak isteyen!

Alınan bilgiye göre, Yeliz Ö'nün kullandığı 06 YA 7417 plakalı otomobil, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ Bağlık Kapı önüne geldiği sırada vatandaşlar tarafından altından sarkan kablolar olduğu gerekçesiyle durdurularak uyarıldı.

Otomobilinin altındakileri bomba düzeneğine benzeten sürücü, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Otomobilin altındaki düzenek, bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı. 

Otomobilin altına bomba süsü verilmiş bir düzeneğin yerleştirildiğini belirleyen polis ekipleri, sürücünün şikayeti üzerine boşanma aşamasında olan eşi S.Ö'yü Alaplı ilçesinde gözaltına aldı.

Olayı gören Eyüp A, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin altından sarkan telleri fark ettiklerini ve sürücüyü uyardıklarını söyledi.

Yakından baktıklarında otomobilin altındakinin bir düzenek olduğunu fark ettiklerini anlatan Eyüp A, sonra polise haber verdiklerini aktardı.

 

 

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 20:53
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