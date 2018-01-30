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Sen kimin vekilisin ulan!

Zeytin Dalı Harekâtı’na karşı çıkan ve Mehmetçikle birlikte çarpışan ÖSO’yu El Kaide ile bir tutan CHP’li Öztürk Yılmaz’a öfke dinmiyor. AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, “Afrin’i teröristlere dar eden Mehmetçikin başkomutanına ‘ulan’ demek kimsenin haddi değildir. Sen kimin vekili ve sözcüsüsün?” diyerek tepkisini dile getirdi.

30 Ocak 2018 Salı 03:45
Sen kimin vekilisin ulan!

PKK/PYD’ye karşı başarılı bir şekilde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’na gölge düşüren bazı odaklar ile CHP ve vekillerine her kesimden tepki var... CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’a tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Türkiye’nin varlığını tehdit eden bölücü terör gruplarına karşı Mehmetçiklerle omuz omuza mücadele eden ÖSO’ya yönelik karalama kampanyasının bilinçli bir algı operasyonuna dönüştürüldüğünü kaydetti. Afrin operasyonunun meşruiyetini tartışmaya açmaya çalışmanın, “PYD’ye örtülü destek verip bölücü terör örgütlerine açık destek veren ABD’nin tezlerini savunmak” anlamına geleceğini ifade eden İnceöz, “Türkiye’nin, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Reis-i Cumhuruna, hakaretamiz cümlelerle hitap etmek kimsenin haddi değildir” dedi.

İNCEÖZ: BAŞKOMUTANA ‘ULAN’ DEMEK NE HADDİNE

İlknur İnceöz, şunları söyledi: “Cumhur halk demektir, terör yuvalarının TSK ve ÖSO tarafından yerle bir edilmesinden rahatsız olan bu şahıs, söylemleri ile Cumhurbaşkanı nezdinde, duaları ile Zeytin Dalı Operasyonuna destek veren tüm milletimizi karşısına almıştır. Sen kimin vekili ve sözcüsüsün? Sosyal demokrat bir parti olduğunu iddia eden CHP’li Öztürk Yılmaz’ın kullandığı bu dil, Afrin’de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi ve gazilerimizi inciten bir dildir. Şu anda Afrin’i teröristlere dar eden Mehmetçikin başkomutanına ‘ulan’ demek kimsenin haddi değildir. Bu millet bu bölücü söylemleri ve vefasızlığı asla unutmayacaktır.”

TURAN: CHP, ERDOĞAN’A HAKARETTEN BESLENİYOR

CHP’ye bir eleştiri de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Turan şunları dile getirdi: “CHP, artık ancak ve ancak Cumhurbaşkanımızla var olabiliyor. Partide açıklama yapan herkes, Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeden, küfretmeden konuşamıyor. CHP’nin bu tutumu, siyasi kültürümüzü zehirliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın eleştirilerine dair edecekleri tek laf olmayınca işi hakarete vardırıyorlar. Bu kadar alçalmış, bu kadar sefil hale gelmiş bir anamuhalefet partisiyle karşı karşıyayız. Bu parti bir anamuhalefet partisi gibi davranmıyor. CHP, artık kendisini mahallenin kabadayısı zanneden, mafya babası dilini kullananların yönettiği marjinal bir yapı haline gelmiştir.”

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 03:45
  1. CHP
  2. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
  3. İlknur İnceöz
  4. TSK
  5. ÖSO
  6. Zeytin Dalı Harekâtı
  7. Öztürk Yılmaz
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