Sen hiç uslanmayacak mısın? Karanlık gecenin yıl dönümünde yine kin kustu, mesaj verdi
Karanlık, hain 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde ABD basınına konuşan FETÖ elebaşı Gülen, Türk toplumuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmeye kalkıştı. PKK ile aynı dili kullanan FETÖ elebaşı Gülen'e en büyük destek ise eski CIA uzmanı Fuller'den geldi.15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:02
Sen hiç uslanmayacak mısın? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Pensilvanya’daki çiftliğinde ABD basınına Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Wall Street Journal gazetesine konuşan Gülen, darbe girişimine hiç karışmadığını iddia etti. Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapan FETÖ elebaşı Gülen, Türk halkına da hakaret etti. ‘Türk toplumunun bazı kesimleri düşünme yeteneğini kaybetti” diyerek Türk halkını aşağılamaya çalışan Gülen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da hedef aldı.
NATO ve AB'ye imalı mesaj
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yeniden ABD basınına konuşmaya başlayan FETÖ elebaşı Gülen, Avrupa'nın yanı sıra Türkiye’de de ırkçılığın ve şovenizmin arttığını ancak geleneksel kurumlara -AB ve NATO'ya- yönelmediğini savundu. AB ve NATO’ya mesaj veren Gülen, “NATO’nun potansiyeli var, Avrupa Parlamentosu’nun bir potansiyeli var. Ancak şu anki durumda bu sorunlara çözüm bulamıyorlar” ifadelerini kullandı.
Türk korumaları hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Gülen, PKK ile aynı dili kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretinde Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin önünde Türk vatandaşlarına saldıran PKK/PYD yandaşlarına müdahale eden Cumhurbaşkanlığı korumalarını hedef alan Gülen, bu durumun Türkiye'nin otoriter çizgisini sergilediğini iddia etti. PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırısını görmezden gelen Gülen, Türkiye’ye olan düşmanlığını bir kez daha ortaya koydu. Kendisinin emri ile 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan ve 249 vatandaşımızı şehit eden katillerin yaptıklarını görmezden gelen Gülen, Türk vatandaşlarını PKK yandaşlarından korumaya çalışan Türk korumalar için ‘katil’ ifadelerini kullanarak haddini aştı.
CIA uzmanı Fuller'den FETÖ elebaşına destek
FETÖ elebaşı için ‘saygıdeğer’ ve ‘saygın’ ifadelerini kullanan Wall Street gazetesi ise, darbe girişimini görmezden gelerek Türkiye’yi karalamaya çalıştı. Gazete Gülen’in ılımlı İslam için önemli bir güç olduğunu savunuyor. FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’ye yerleşmesinde ve oturma izni almasında önemli bir rol oynayan eski CIA uzmanı Fuller ise “FETÖ’nün halka açık bir yüz” yaşadığını iddia etti.
FETÖ'cülere mesaj
Röportajda kullanılan fotoğraflardaki detaylar açıkça FETÖ üyelerine mesaj niteliği taşıyor.
Seccadeye ayakkabıyla bastı
Ayakkabılarıyla seccadeye basan FETÖ lideri, dini gelenekleri ayaklar altına alırken odadaki televizyondaki yazı ise tam bir ihanet vesikası.
Şehit kelimesini kullanmadı
15 Temmuz darbecisinin planlayıcısı olduğu halde 15 Temmuz'u sözde kınayan bir mesaj da yayınlayan FETÖ elebaşının mesajında bir kez bile şehit kelimesini kullanmaması da gözlerden kaçmadı.
15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra da 28 Temmuz'da Wall Street Journal'a konuşan Gülen, Türkiye'yi hedef almıştı. Sık sık ABD basınana konuşan FETÖ elebaşı, Türkiye karşıtı propaganda yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin öncesinde de ABD basınına yazı yazan Gülen, Türkiye'ye müdahale edilmesi ve kendisinin Türkiye'ye iade edilmemesi çağrısında bulunmuştu.