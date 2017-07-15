Sen hiç uslanmayacak mısın? Karanlık gecenin yıl dönümünde yine kin kustu, mesaj verdi

Sen hiç uslanmayacak mısın? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Pensilvanya’daki çiftliğinde ABD basınına Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Wall Street Journal gazetesine konuşan Gülen, darbe girişimine hiç karışmadığını iddia etti. Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapan FETÖ elebaşı Gülen, Türk halkına da hakaret etti. ‘Türk toplumunun bazı kesimleri düşünme yeteneğini kaybetti” diyerek Türk halkını aşağılamaya çalışan Gülen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da hedef aldı.

NATO ve AB'ye imalı mesaj

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yeniden ABD basınına konuşmaya başlayan FETÖ elebaşı Gülen, Avrupa'nın yanı sıra Türkiye’de de ırkçılığın ve şovenizmin arttığını ancak geleneksel kurumlara -AB ve NATO'ya- yönelmediğini savundu. AB ve NATO’ya mesaj veren Gülen, “NATO’nun potansiyeli var, Avrupa Parlamentosu’nun bir potansiyeli var. Ancak şu anki durumda bu sorunlara çözüm bulamıyorlar” ifadelerini kullandı.

Türk korumaları hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Gülen, PKK ile aynı dili kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretinde Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin önünde Türk vatandaşlarına saldıran PKK/PYD yandaşlarına müdahale eden Cumhurbaşkanlığı korumalarını hedef alan Gülen, bu durumun Türkiye'nin otoriter çizgisini sergilediğini iddia etti. PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırısını görmezden gelen Gülen, Türkiye’ye olan düşmanlığını bir kez daha ortaya koydu. Kendisinin emri ile 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan ve 249 vatandaşımızı şehit eden katillerin yaptıklarını görmezden gelen Gülen, Türk vatandaşlarını PKK yandaşlarından korumaya çalışan Türk korumalar için ‘katil’ ifadelerini kullanarak haddini aştı.

CIA uzmanı Fuller'den FETÖ elebaşına destek

FETÖ elebaşı için ‘saygıdeğer’ ve ‘saygın’ ifadelerini kullanan Wall Street gazetesi ise, darbe girişimini görmezden gelerek Türkiye’yi karalamaya çalıştı. Gazete Gülen’in ılımlı İslam için önemli bir güç olduğunu savunuyor. FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’ye yerleşmesinde ve oturma izni almasında önemli bir rol oynayan eski CIA uzmanı Fuller ise “FETÖ’nün halka açık bir yüz” yaşadığını iddia etti.

FETÖ'cülere mesaj

Röportajda kullanılan fotoğraflardaki detaylar açıkça FETÖ üyelerine mesaj niteliği taşıyor.

Seccadeye ayakkabıyla bastı

Ayakkabılarıyla seccadeye basan FETÖ lideri, dini gelenekleri ayaklar altına alırken odadaki televizyondaki yazı ise tam bir ihanet vesikası.