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Sen de mi Müdür bey

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celebci'nin tabancayla çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca ortalığı karıştırdı.

30 Ocak 2018 Salı 22:38
Sen de mi Müdür bey

Bolu Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celebci'nin tabancayla çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Tepkilerin ardından fotoğrafı kaldıran Celebci, "Fotoğraf 2011 yılında çekildi. O dönem Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıyordum. Silah köy muhtarı olan ağabeyime ait. Poz vermek amacıyla tuttum. Silahım yok, silaha karşıyım" diye öne sürdü.
 
Bolu’nun Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celebci’nin elindeki tabanca ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşması tepki çekti. Salih Celebci’nin paylaşımı yerel medyada da haber oldu. Haberin ardından gelen tepkiler nedeniyle Celebci fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 22:38
  1. Bolu yerel haberler
  2. Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü
  3. Tabancayla poz
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