İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

''Sen bir teröristsin!''

Almanya özelinde hazırlanmış ve devletin günlük güvenlik politikalarına değinen kısa bir animasyonda Almanya'nın nasıl bir güvenlik çıkmazına ve paranoya kapıldığı anlatılıyor.

22 Haziran 2017 Perşembe 00:03
''Sen bir teröristsin!''

Özgürlük ve güvenlik arasındaki dengeye dönük tartışma insanlık tarihi kadar eskidir.

Özgürlük bir noktaya kadar, güvenlik gerektirir.

Ancak güvenlik talebi, maliyetiyle beraber gelir. 

Çünkü devletin kontrol ettiği alanlar arttıkça, bizim kontrolümüzde olan alanlar daralacaktır ve öyle bir noktaya gelebiliriz ki bu noktada tam anlamıyla hiçbir özgürlük kalmamış olabilir.

Bu durum, Benjamin Franklin’in ünlü sözünü anımsatıyor:

“Geçici bir güvenlik için temel özgürlüklerinden vazgeçenler, ikisinden de mahrum kalmaya mahkumdurlar”. 

mepanews 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 00:03
  1. Benjamin Franklin
  2. Özgürlük
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
    3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
    4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
    5. Türk askeri Katar'a gidiyor
    6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
    7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
    8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
    9. Esed askerleri Esir alındı...
    10. Türk tankları bugün o noktada..
    11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
    12. PKK'ya EYP'li saldırı
    13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
    14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
    15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
    16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
    17. Gül: Hükümetimiz olarak…
    18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!