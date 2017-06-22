''Sen bir teröristsin!''

Özgürlük ve güvenlik arasındaki dengeye dönük tartışma insanlık tarihi kadar eskidir.



Özgürlük bir noktaya kadar, güvenlik gerektirir.

Ancak güvenlik talebi, maliyetiyle beraber gelir.



Çünkü devletin kontrol ettiği alanlar arttıkça, bizim kontrolümüzde olan alanlar daralacaktır ve öyle bir noktaya gelebiliriz ki bu noktada tam anlamıyla hiçbir özgürlük kalmamış olabilir.



Bu durum, Benjamin Franklin’in ünlü sözünü anımsatıyor:



“Geçici bir güvenlik için temel özgürlüklerinden vazgeçenler, ikisinden de mahrum kalmaya mahkumdurlar”.

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