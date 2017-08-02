Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şen bakkal görme engelli, ama zekası süper!

Düzce'de çocuk yaşta geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle görme yetisini kaybeden 61 yaşındaki Kemal Şen, yaklaşık yarım asırdır işlettiği 10 metrekarelik bakkal dükkanında hayata azimle tutunuyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:07
Şen bakkal görme engelli, ama zekası süper!

Çocuk yaşta geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybeden ve 1970’ten bu yana çalıştırdığı küçük bakkal dükkanında ekmek parasını kazanan Kemal Şen, dükkanındaki ürünlerin yerini kolaylıkla bulmasıyla dikkati çekiyor.

Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere köyünde yaşayan ve 6 yaşındayken bulduğu yol açma çalışmalarında kullanılan dinamit kapsülünün patlamasıyla görme yetisini ve 3 el parmağını kaybeden Şen, hayattan kopmayıp küçük yaşlarda bakkal dükkanı işletmeye başladı.

Neşeli tavırları ve sevecen kişiliği ile soy ismiyle uyumlu bir hayat süren ve zamanını 10 metrekarelik “Şen Bakkal” ismini verdiği ekmek teknesinde geçiren 61 yaşındaki Kemal Şen, dükkanına bitişik evinde eşi ve 7 çocuğu ile azmiyle kazandığı hayatının huzuru içerisinde yaşamını sürdürüyor.

Dükkanındaki ürünlerin yerini yıllardır değiştirmeyen ve müşterilerin istediği malzemeleri raflarda çabucak bulan Şen, hafızasıyla dikkati çekiyor

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:07
  1. görme engelli bakkal
  2. Düzce görme engelli bakkal
  3. şen bakkal
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da korkunç görüntü! Bu hale geldi
    1. Tekirdağ'da korkunç görüntü! Bu hale..
    2. Kurbanlıklar satışa çıktı!
    3. Balta sürprizi! TFF 1. Lig'e...
    4. Sinop'ta otomobil ikiye bölündü
    5. Afganistan'da uluslararası askeri..
    6. Bankalar zirveyi gördü!
    7. Mersin'de müşterilerinin kalbinden..
    8. Galatasaray'da yılın bombası Luis Nani
    9. O belediye başkanından teröristlere..
    10. Flaş iddia! Fikret Orman, Yıldırım..
    11. Park Bahçe Müdürlüğü çalışmaları sürüyor
    12. Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele..
    13. İhracatta fındık dışındaki ürünlerde..
    14. Göztepespor'da 8 ayrılık birden!
    15. TIR'dan 19 bin paket kaça sigara..
    16. Aydın Valiliği'nden dolandırıcılık..
    17. Kaçakçılara göz açtırılmıyor
    18. Doğu Karadeniz'den 108 ülkeye ihracat
    19. Şen bakkal görme engelli, ama zekası..
    20. FETÖ şüphelisi 4 polis adliyede
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı