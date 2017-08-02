Şen bakkal görme engelli, ama zekası süper!

Çocuk yaşta geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybeden ve 1970’ten bu yana çalıştırdığı küçük bakkal dükkanında ekmek parasını kazanan Kemal Şen, dükkanındaki ürünlerin yerini kolaylıkla bulmasıyla dikkati çekiyor.

Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere köyünde yaşayan ve 6 yaşındayken bulduğu yol açma çalışmalarında kullanılan dinamit kapsülünün patlamasıyla görme yetisini ve 3 el parmağını kaybeden Şen, hayattan kopmayıp küçük yaşlarda bakkal dükkanı işletmeye başladı.

Neşeli tavırları ve sevecen kişiliği ile soy ismiyle uyumlu bir hayat süren ve zamanını 10 metrekarelik “Şen Bakkal” ismini verdiği ekmek teknesinde geçiren 61 yaşındaki Kemal Şen, dükkanına bitişik evinde eşi ve 7 çocuğu ile azmiyle kazandığı hayatının huzuru içerisinde yaşamını sürdürüyor.

Dükkanındaki ürünlerin yerini yıllardır değiştirmeyen ve müşterilerin istediği malzemeleri raflarda çabucak bulan Şen, hafızasıyla dikkati çekiyor