Sen 15 Temmuz direnişçilerine militan diyecek adam mısın Kılıçdaroğlu?
Gazetemiz yazarı Mehtap Yılmaz, bugünkü ''Sen 15 Temmuz direnişçilerine militan diyecek adam mısın Kılıçdaroğlu?'' başlıklı yazısında çarpıcı ifadelere yer verdi.17 Ocak 2018 Çarşamba 15:59
Gezi Kalkışması’nda etkisiz hale getirilen Ahmet Atakan, Ethem Sarısülük için militan diyemeyen Kılıçdaroğlu…
Cebinde demir bilyelerle, ellerinde molotoflarla sokaklarda terör estiren Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım ve Abdullah Cömert için militan diyemeyen Kılıçdaroğlu…
Sur’un altını üstüne getiren çukurcu PKK’lılara “arkadaşlar” diye hitap eden Kılıçdaroğlu…
Adana mitinginde tutuklu FETÖ militanlarının isimlerini kürsüde tek tek okuyarak darbecilere destek çıkan Kılıçdaroğlu…
Soros destekli Gezi Kalkışmasında etkisiz hale getirilen Vandalları, “Ben yürekten inanıyorum, devrim şehitleri ölümsüzdür” diye göklere çıkaran Kılıçdaroğlu…