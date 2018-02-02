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Semih Yalçın'dan sert sözler: Devlete ihanet edenler...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın; verdiği röportajda, "Devlete ihanet edenler; askere, polise kurşun sıkanlar fidan, hatta kahraman diye anılırken, Ülkücüler; kendilerine en olmadık sıfatlar reva görülmüş de gülüp geçmiştir.” dedi.

02 Şubat 2018 Cuma 16:34
Semih Yalçın'dan sert sözler: Devlete ihanet edenler...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın; Ortadoğu gazetesine verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Devlete ihanet edenler; askere, polise kurşun sıkanlar fidan, hatta kahraman diye anılırken, Ülkücüler; kendilerine en olmadık sıfatlar reva görülmüş de gülüp geçmiştir.” dedi.

“FETÖ başta olmak üzere camiamıza fitne tohumları serperek Ülkücüleri birbirine düşürmek isteyen şer odaklarının aleyhteki bütün çabalarına, karalama kampanyalarına rağmen milyonlar; MHP'den vazgeçmemiş, hareketten ümidini kesmemiştir.“ ifadelerini kullanan Yalçın, “Siyasi kredileri tükenmiş, inandırıcılıklarını yitirmiş, denenerek bir işe yaramadıkları gözlenen şaibeli kimseler; özellikle FETÖ'nün rüzgarıyla meçhul bir akıbete yelken açan yeni oluşum kayığının ağına takılmışlardır. MHP'ye ve Ülkücü Hareketin siyasi mücadelesine ayak uydurmakta güçlük çeken kaypaklar; kendilerine başka kapılar aramışlar, layıklarını da bulmuşlardır. Bu gibilerin altına saklandıkları çatı, Ülkücüleri birbirine çatmak isteyenlerin kurduğu binaların çatısı olmuştur.” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 16:34
  1. FETÖ
  2. Semih Yalçın
  3. MHP
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