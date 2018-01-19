Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye gönderme:Vefasızlık var

"Benim kariyerimde en çok üzüldüğüm nokta 'nöbetçi golcü' olarak anılmak oldu. Türkiye, Semih Şentürk'ü sürekli oynayan bir oyuncu olarak görmedi. İlk 11 oynadığı maçlarda golüm daha çoktur ama sonradan girdiğim önemli maçlarda gol attığım için adım böyle çıktı".

"Kimseye kin beslemem ama kırgınlığım oldu. Fenerbahçe'den ayrılalı 4 sene oldu neden ayrıldığımı bilmiyorum. Aziz başkan ile görüşmek istedim konuşamadım sadece CEO ile konuştum."

"Kimse ile güzel şekilde ayrılmadılar benden sonra ayrılan isimler içinde öyle oldu. Sessiz sedasız ayrıldık 14-15 senenin karşılığı bu olmamalıydı"