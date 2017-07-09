Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Semih Kaya Sparta Prag ile anlaştı

Galatasaray, Semih Kaya'nın transferi için Sparta Prag ile anlaştı.

09 Temmuz 2017 Pazar 16:34
Semih Kaya Sparta Prag ile anlaştı

Galatasaray emektar futbolcusu Semih Kaya ile yolları ayırdı.

NTVSpor'un son dakika olarak duyurduğu haberde sarı kırmızılı kulüp Sparta Prag ile 2 milyon euroya anlaştı.

'Kaliteli bir stoper istiyorum'

Çekya ekibinin teknik direktörü Stramaccioni'nin Semih Kaya hakkındaki sözleri:

  • Kaliteli bir stoper istiyorum. Udinese'den Heurtaux'un transferinde henüz sonuç alamadık. Galatasaray'da forma giyen Semih Kaya da tam istediğim stilde bir isim. Umarım her şey istediğimiz gibi gelişir.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 16:34
  1. Galatasaray
  2. Türkiye
  3. Galata
  4. Semih Kaya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    LPG’li araç kullananlar dikkat!
    1. LPG’li araç kullananlar dikkat!
    2. Papa'dan G20 yorumu: Tehlikeli..
    3. İsrail Gazzeli kanser hastalarına bile..
    4. İncirlik'te hareketlilik! Almanlar..
    5. 40 yaş üstü gebeliklerde büyük risk
    6. Hurdacıdan topladığı parçalarla..
    7. CHP, yürüyüşüne Türk bayrağını almadı!
    8. iPhone 8 kablosuz şarj yüzünden..
    9. Güneş çarpmasına doğal öneriler
    10. TSK'dan sözleşmeli erbaş alımı
    11. Otomobil hasarlarına komik çözümler
    12. STEAM metotlu yaz kampı
    13. Junuzovic Trabzonspor'a gelmiyor
    14. Aziz Yıldırım'dan Katar'a destek
    15. ‘Dünya daha büyük olsaydı uzaya..
    16. Yalnız kalan çocuklar öyle..
    17. Wayne Rooney Everton'a geri döndü
    18. Erzincan'da saldırı: 3 askerimiz..
    19. 'Kendi uçağımızı yapıyorsak yerli..
    20. Semih Kaya Sparta Prag ile anlaştı
    Caninin eşi konuştu! Daha önce de...
    Caninin eşi konuştu! Daha önce de...
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...