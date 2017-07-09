Semih Kaya Sparta Prag ile anlaştı
Galatasaray, Semih Kaya'nın transferi için Sparta Prag ile anlaştı.09 Temmuz 2017 Pazar 16:34
Galatasaray emektar futbolcusu Semih Kaya ile yolları ayırdı.
NTVSpor'un son dakika olarak duyurduğu haberde sarı kırmızılı kulüp Sparta Prag ile 2 milyon euroya anlaştı.
'Kaliteli bir stoper istiyorum'
Çekya ekibinin teknik direktörü Stramaccioni'nin Semih Kaya hakkındaki sözleri:
- Kaliteli bir stoper istiyorum. Udinese'den Heurtaux'un transferinde henüz sonuç alamadık. Galatasaray'da forma giyen Semih Kaya da tam istediğim stilde bir isim. Umarım her şey istediğimiz gibi gelişir.