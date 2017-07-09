Semih Kaya Sparta Prag ile anlaştı

Galatasaray emektar futbolcusu Semih Kaya ile yolları ayırdı.

NTVSpor'un son dakika olarak duyurduğu haberde sarı kırmızılı kulüp Sparta Prag ile 2 milyon euroya anlaştı.

'Kaliteli bir stoper istiyorum'

Çekya ekibinin teknik direktörü Stramaccioni'nin Semih Kaya hakkındaki sözleri: