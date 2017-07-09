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Galatasaraylı Semih Kaya Sparta Prag ile anlaştı

Galatasaraylı tecrübeli futbolcu Semih Kaya, Sparta Prag ile anlaştı.

09 Temmuz 2017 Pazar 16:14
Galatasaraylı Semih Kaya Sparta Prag ile anlaştı

Galatasaray emektar futbolcusu Semih Kaya ile yolları ayırdı.

NTVSpor'un son dakika olarak duyurduğu haberde sarı kırmızılı kulüp Sparta Prag ile 2 milyon euroya anlaştı.

'Kaliteli bir stoper istiyorum

Çekya ekibinin teknik direktörü Stramaccioni'nin Semih Kaya hakkındaki sözleri:

Kaliteli bir stoper istiyorum. Udinese'den Heurtaux'un transferinde henüz sonuç alamadık. Galatasaray'da forma giyen Semih Kaya da tam istediğim stilde bir isim. Umarım her şey istediğimiz gibi gelişir.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 16:14
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