Galatasaraylı Semih Kaya Sparta Prag ile anlaştı

Galatasaray emektar futbolcusu Semih Kaya ile yolları ayırdı.

NTVSpor'un son dakika olarak duyurduğu haberde sarı kırmızılı kulüp Sparta Prag ile 2 milyon euroya anlaştı.

'Kaliteli bir stoper istiyorum

Çekya ekibinin teknik direktörü Stramaccioni'nin Semih Kaya hakkındaki sözleri:





Kaliteli bir stoper istiyorum. Udinese'den Heurtaux'un transferinde henüz sonuç alamadık. Galatasaray'da forma giyen Semih Kaya da tam istediğim stilde bir isim. Umarım her şey istediğimiz gibi gelişir.