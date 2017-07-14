Semih Kaya formayı giydi!

Semih Kaya yaptığı ilk açıklamada, "Galatasaray'dan ayrılmak kolay olmadı. Galatasaray'da olduğu gibi, burada da kupalar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY SEMİH KAYA İÇİN NE KADAR KAZANACAK?

Semih'in bonservisi için Galatasaray'ın kasasına yaklaşık 2 milyon euro girecek. Galatasaray'dan 1.8 milyon euro kazanan 26 yaşındaki Semih Kaya, Sparta Prag'dan ise yıllık 1,5 milyon euro kazanacak.