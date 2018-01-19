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Semih açtı ağzını yumdu gözünü!

Eskişehirspor forması giyen eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, TivibuSpor'da Nihat Kahveci'nin hazırladığı TBT Şov programında önemli açıklamalar yaptı.

19 Ocak 2018 Cuma 11:35
Semih açtı ağzını yumdu gözünü!

İşte tecrübeli oyuncu Semih Şentürk'ü açıklamaları:

'En çok üzüldüğüm nokta nöbetçi golcü olarak anılmak'

"Benim kariyerimde en çok üzüldüğüm nokta 'nöbetçi golcü' olarak anılmak oldu. Türkiye, Semih Şentürk'ü sürekli oynayan bir oyuncu olarak görmedi. İlk 11 oynadığı maçlarda golüm daha çoktur ama sonradan girdiğim önemli maçlarda gol attığım için adım böyle çıktı"

'Fenerbahçe'den neden ayrıldım bilmiyorum'

"Kimseye kin beslemem ama kırgınlığım oldu. Fenerbahçe'den ayrılalı 4 sene oldu neden ayrıldığımı bilmiyorum. Aziz başkan ile görüşmek istedim konuşamadım sadece CEO ile konuştum."

'14-15 senenin karşılığı bu olmamalıydı'

"Kimse ile güzel şekilde ayrılmadılar benden sonra ayrılan isimler içinde öyle oldu. Sessiz sedasız ayrıldık 14-15 senenin karşılığı bu olmamalıydı"

'Alex bir abi gibiydi benim için'

"Beni mesela Semih yapan %40 Alex'tir. Hem hayatını örnek aldığım, hem asistleri ile katkı yapan abi gibi davranan biriydi. Bana Fenerbahçe'den sonra gittiğim Antalyaspor, Başakşehir ve Eskişehirspor'da hep Alex'i soruyorlardı. Ayrılma sürecinde Aykut hoca ile Alex'in anlaşamadığını düşünüyorum. Kamp başlamadan önce Aykut hocanın açıklaması vardı. Alex fazla süre almayacak, koşu mesafesi artarsa oynayacak gibi. Aykut hocanın çalışma prensibi öyledir. Haftada bir iki kez koşu mesafeleri ölçülür ona göre davranılırdı."

'Seni hep oynatmak istiyorum ama Aziz Yıldırım, Kezman'ı oynatmam için...'

"Oyuna sonradan girdiğim bir maçta, önce Alex'e asist yaptım ardından galibiyet golünü attım. Golden sonra yedek kulübesindeki arkadaşlara gol sevinci için gittiğimde bir anda kulübeye oturduk. Bir gün sonra bu sevinç gazetelerde manşetlere çıktı ve Zico'ya tavır yaptığım yazıldı."

"Zico bir gün sonra idmandan önce, 'Seni hep oynatmak istiyorum ama Aziz Yıldırım, Kezman'ı oynatmam için baskı yapıyor, satmak istiyormuş' şeklinde açıklama yaptı. Bu açıklama bile onu sevmem için yetti mesela"

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 11:35
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