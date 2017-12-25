Şemdinli'de el bombası patladı...1 asker şehit oldu
Şemdinli'nin Derecik beldesindeki cephanelikte görevli 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit oldu.25 Aralık 2017 Pazartesi 12:20
Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Şemdinli'nin Derecik beldesindeki cephanelikte görevli Ankara Altındağ İlçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit oldu.
Patlamada 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alındı.