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Şemdinli'de el bombası patladı...1 asker şehit oldu

Şemdinli'nin Derecik beldesindeki cephanelikte görevli 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit oldu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:20
Şemdinli'de el bombası patladı...1 asker şehit oldu

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Şemdinli'nin Derecik beldesindeki cephanelikte görevli Ankara Altındağ İlçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit oldu.

Patlamada 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 12:20
  1. şemdinli
  2. şehit
  3. Ferhat Muratoğlu
  • hamidohamido2 sa önce
    Yeter eğitimi verilmeden önemli görev verilmemeli.
  • YorumYorum3 sa önce
    Allah rahmet etsin.

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