Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şemdinli'den bir acı haber daha!

Şemdinli'de dün PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ersin Özyurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu

03 Kasım 2017 Cuma 12:23
Şemdinli'den bir acı haber daha!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ersin Özyurt, tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit erin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesine gönderildi.

Şemdinli'deki Topraklı Tepe bölgesine dün PKK'lı teröristlerin açtığı ateşte vurulup ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ersin Özyurt, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Özyurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ersin Özyurt'un cenazasi, toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesine gönderildi. İlçeye bağlı Murat köyü Alak mezrasında yaşayan aileye acı haberi İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş verdi.

Piyade Sözleşmeli Er Ersin Özyurt'un 8 Mart 2016 tarihinde 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı emrinde nişancı yardımcısı olarak göreve başladığı belirtildi.

DHA

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 12:23
  1. PKK
  2. Hakkari
  3. Şemdinli

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD uçaklarından Kore Yarımadası'nda tatbikat
    1. ABD uçaklarından Kore Yarımadası'nda..
    2. Bufalo öfkeli filin gazabına uğradı
    3. ​Ekonomi Bakanlığımızdan Growtech..
    4. Terör örgütüne bir darbe daha
    5. Enflasyon rakamları açıklandı, En çok..
    6. İntihar eden dizi ve film oyuncusunun..
    7. Göçmen teknesi battı: 2 ölü 8 kayıp
    8. İhracatta sürdürülebilirliğin yolu..
    9. Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi..
    10. Tudor, Arda Turan kararını verdi
    11. O ülkeden itiraf: Borçlarımızı..
    12. Yerli otomobille ilgili flaş açıklama:..
    13. YÖK'ten vahim hatalar
    14. Fatih Portakal öldürülen teröristlere..
    15. Enflasyon 9 yılın zirvesine çıktı,..
    16. Ünlü şarkıcının acılı gününde büyük ayıp
    17. Adin Beach Hotel’den teşekkür gecesi
    18. Şemdinli'den bir acı haber daha!
    19. Başbakan meydan okudu: Hesabını..
    20. Dünya devi Yusuf için kesenin ağzını..
    8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler
    8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar