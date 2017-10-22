Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şemdinli’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Şemdinli ilçesine bağlı bazı köylerde terörle mücadele operasyonu öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

22 Ekim 2017 Pazar 09:35
Şemdinli’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca, Güvenli, Soğuksu, Durak, Akbal ve Erdemli mülki sınırları içerisinde operasyon icra edileceği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Çatalca, Güvenli, Soğuksu, Durak, Akbal ve Erdemli mülki sınırları içerisinde 22 Ekim 2017 günü saat 05.00’dan 23 Ekim 2017 günü saat 05.00’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Çatalca, Güvenli, Soğuksu, Durak, Akbal ve Erdemli mülki sınırları içerisinde giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır” denildi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 09:35
  1. hakkari
  2. şemdinli
  3. operASYON
  4. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Melih Gökçek böyle sevindi
    Melih Gökçek böyle sevindi
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı