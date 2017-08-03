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Şemdinli'de PKK'nın patlayıcıları ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nde sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bir mezrada yapılan arama tarama çalışmaları sırasında çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, el yapımı patlayıcının imhası sırasında bir asker hafif şekilde yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:07
Şemdinli'de PKK'nın patlayıcıları ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği, 4 gün önce Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü İnce Su mezrasında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayIda mühimmat ve patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemenin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi: 

"30.07.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü İncesu Mezrasında Valiliğimizce ilan edilen sokağa çıkma yasağı neticesinde yürütülen operasyonlarda 3 farklı noktada yapılan arama ve tarama faaliyetinde; 2 adet anti tank rpg-7 mühimmatı,2 adet anti tank sevk fişeği,2 adet el yapımı anti tank mühimmatı atma sistemi (demir boru),60 adet elektrikli fünye,1 adet savunma tipi el bombası,12 kiloluk 2 adet mazotla güçlendirilmiş amonyum nitratlı EYP(el yapımı patlayıcı),2,5 lt saf nitrat,100 metre kablo,10 adet elektrik bandı,2 adet alphafire ateşleyici kumanda,1 adet toulsaria ateşleme düzeneği,30 adet oksijenli bez,2 adet batikon,15 adet koli bandı,4 adet enjektör,1 adet 500 ml serum,1 torba çivi,2 adet sırt çantası,1 adet keser,1 adet testere1, adet kazma,1 adet küçük tüp,3 adet tıbbi enjektör ampulü,1 adet roketatar silahı kullanma kılavuzu ile bölücü terör örgütü mensuplarına ait doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon esnasında EYP(el yapımı patlayıcı) infilak etmesi sonucu 1 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:07
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