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Şemdinlide mayına basan bir kişi hayatını kaybetti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında pancar toplarken mayına basan 2 gençten 1’i hayatını kaybederken, diğeri iseyaralandı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:16
Şemdinlide mayına basan bir kişi hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tütünlü Köyü kırsalında meydana geldi. Yiğit köyünden pancar toplamak üzere yola çıkan Yunus ve akrabası Ferhat Kaplan, Tütünlü köyü kırsalında mayına bastı. Meydana gelen patlamada, Yunus ve akrabası olan Ferhat Kaplan yaralandı. Olayın haber alınması üzerine ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi’ne getirilen Yunus Kaplan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Ferhat Kaplan’ın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:16
  1. Hakkari
  2. Şemdinli
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