Şemdinli’de faciadan dönüldü

İlçenin Altınsu köyünde 5 gündür devem eden sokağa çıkma yasağı kapsamında güvenlik güçlerinin operasyonları devem ediyor. Operasyonda elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda PKK terör örgütü mensuplarınca daha önceden köyün girişindeki köprüye el yapımı patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi. Güvenlik güçleri, bombayı kontrollü şekilde imha etti.