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Şemdinli'de çatışma: Bir polis şehit!

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Özel Harekat Şube'den 1 polis şehit oldu, 1 güvenlik görevlisi de yaralandı.

06 Ağustos 2017 Pazar 09:24
Şemdinli'de çatışma: Bir polis şehit!

Şemdinli İlçesi'ne bağlı Altınsu Köyü'nde operasyonu sürdüren Jandarma ve Emniyet Özel Harekat Şube timleri ile PKK'lı teröristler arasında dün gece çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir polis şehit oldu, bir güvenlik görevlisi de yaralandı. PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyonlar sürüyor. 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 09:24
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