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Şemdinli'de 4 sivil mayın patlaması sonucu yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde pancar toplayan 4 kişi, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu yaralandı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:17
Şemdinli'de 4 sivil mayın patlaması sonucu yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Derecik beldesine bağlı Ortaklar köyündeki Silo Yaylası'nda terör örgütü PKK tarafından araziye tuzaklanan mayın patladı.

Patlamada bölgede pancar toplayan 4 kişi yaralandı.

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 17:17
  1. Hakkari
  2. Yüksekova
  3. Şemdinli
  4. Ortaklar
  5. Derecik
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