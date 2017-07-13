Şemdinli'de 4 sivil mayın patlaması sonucu yaralandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde pancar toplayan 4 kişi, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu yaralandı.13 Temmuz 2017 Perşembe 17:17
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Derecik beldesine bağlı Ortaklar köyündeki Silo Yaylası'nda terör örgütü PKK tarafından araziye tuzaklanan mayın patladı.
Patlamada bölgede pancar toplayan 4 kişi yaralandı.
Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Teröristlere yönelik operasyon sürüyor.