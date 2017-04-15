Şemdinli-Yüksekova karayoluna heyelan düştü

Hakkari ve çevresinde dün etkili olan sağanak yağmur, Şemdinli-Yüksekova Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde heyelana neden oldu. Kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, yoğun çaba sonucu temizlenerek ulaşıma açıldı.

Şemdinli-Yüksekova karayoluna heyelan düştü
Eklenme: 15 Nisan 2017, 11:05

Hakkari ve ilçelerinde dün gün boyu etkili olan sağnak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Hakkari, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli'de köprü, yol ev ve işyerlerine büyük zarar veren sel suları, birçok noktada da heyelanlara neden oldu.

YOĞUN ÇALIŞMA SONUCU YOL TEMİZLENDİ

Dün akşam yoğun yağış nedeniyle Şemdinli -Yüksekova karayolunun 30'uncu kilometresine de heyelan meydana geldi. Yol kenarında bulunan tonlarca çamur karayolunu ulaşıma kapattı. Sürücülerin karayolu ekiplerine haber vermesinin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun çalışma sonrası yolu temizleyerek ulaşıma açtı.

 
EtiketlerHAKKARİHEYELANYOL
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