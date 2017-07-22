Sema mukabelesi düzenlenecek

Bozüyük Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından hazırlanılan ve İçişleri Bakanlığına sunulan proje uygun görülerek uygulama çalışmalarına başlandı. Dernek Başkanı Ahmet Cansız “Her Çarşamba derneğin misafirhanesinde Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerle sohbet düzenleyen derneğimiz şimdi de bu projeyi uygulayacak. Bozüyük ilçesinde ikamet eden gençlerimizin, sosyal yaşama daha etkin bir biçimde katılmaları sağlamak amacıyla kendi manevi kültür ve mirasımızı işin ehli ustaları tarafından sema, ney ve bendir öğretimini sağlamak ve Hz. Mevlana’nın evrensel öğretilerini ve hoşgörüsünü yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 11 öğrencimize ney dersleri, 8 öğrencimize bendir ve 14 gencimize de sema öğretilmiştir. Bu kapsamda pazartesi akşamı Belediye Düğün Salonunda Bozüyüklü öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştireceğimiz sema mukabelesine tüm halkımız davetlidir” dedi.