Sema kod adlı kadın terörist böyle yakalandı

Tunceli'nin Nazimiye ile Pülümür ilçesi arasında yer alan Kadısırtı Şelalesi bölgesinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen PKK'lı 8 teröristten 4'ünün, örgütün üst düzey sorumluları olduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesi gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Dün sabah saatlerinde Nazimiye ile Pülümür ilçeleri arasında yer alan Kadısırtı Şelalesi yakınlarında 9 kişilik PKK'lı grubun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

PKK'LI HAİNLERLE SICAK TEMAS SAĞLANDI

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, sabahın erken saatlerinde helikopterlerle bölgeye indirilldi. Öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi, diğer 5 PKK'lı ise Efeağlı Köyü bölgesindeki sık ağaçlarla kaplı ormanlık alana kaçtı. İz süren güvenlik güçleri, akşam saatlerine kadar aralıklarla girilen çatışmalarda 1 kadın teröristi sağ, diğer 4'ünü ise ölü ele geçirdi. Öldürülen 8 teröristten 3'ünün kadın olduğu belirtildi.

ÖLDÜRÜLEN PKK'LILARDAN 4'Ü GRİ KATEGORİDE

Öldürülen teröristlerden 4'ünün, örgütün Tunceli bölgesinde üst düzey sorumluları oldukları ve İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesi gri kategoride olduğu belirlendi. 'Savaş' kod adlı PKK'lı Hamza Güler'in (36) örgütün sözde doğu cephesi sorumlusu ve Dersim Eyaleti olarak adlandırdığı Tunceli, Erzincan ve Sivas bögesini içine alan bölgenin yönetiminde yer alan 5 kişiden biri olduğu bildirildi.

ÖRÜGÜTÜN SÖZDE DOĞU CEPHESİ KADIN SORUMLUSU

'Sema' kod adlı Besna Kartal'ın (26) örgütün doğu cephesi kadın sorumlusu, 'Tolhidan' kod adlı Ejder Yücedağ (25) ile 'Medya Derik' kod adlı Remziye Bağırtan'ın (27) da Pülümür ve Nazimiye bölgelerinde sorumlu düzeyde oldukları belirtilrdi. Terörist grubun bölgede kış üstlenmesi için hazırlık yaptıkları ifade edildi. Ayrıca PKK'lılardan 2'sinin Kandil'de uzun süre keskin nişancı eğitimi aldığı tespit edildi.

SON YILLARIN EN BÜYÜK DARBESİ

Gri listedeki 4 teröristin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok eyleme katıldığı, çok sayıda asker ve sivilin şehit edilmesi olaylarında bizzat yer aldıkları kaydedildi. Savaş kod adlı PKK'lı Hamza Güler'in örgütün Tunceli'deki en önemli isimlerinden biri olduğu belirtildi. Operasyonla son yıllarda örgüte vurulmuş en ağır darbenin vurulduğu bildirildi.