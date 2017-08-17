Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü’nden Rektör Gündoğan’a teşekkür ziyareti

Rektörlük Ofis’te gerçekleştirilen ziyarete; Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mert Kaya, Başkan Yardımcısı Yenal Kaya, yönetim kurulu üyelerinden Arif Geçkalan ve Evren Olcay, Sportif Direktör Osman Özoğlu ile Genel Koordinatör Duygu Afacan katıldı. Ziyaretin sonunda ise kulüp yöneticileri tarafından Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan’a teşekkür plaketi takdim edildi.