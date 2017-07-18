Selin vurduğu Sübeylidere’de Başkan Uysal işleri bizzat takip etti

Meydana gelen aşırı sağanak yağış ile Burhaniye’nin Sübeylidere Mahallesinde meydana gelen sel ile birlikte çok fazla maddi hasar meydana gelirken köyün temizlenmesi için de ekipler seferber oldu. Burhaniye Belediyesi tüm ekipleri köydeki temizleme işlemini sürdürürken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek oldular. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal sabahın ilk saatlerinde mahalle halkının yanında olurken yürütülen çalışmaları da yerinde izledi. Ayrıca mahalle halkını ziyaret ederek geçmiş olsun diyen Kaymakam Hüseyin Öner de çalışmaları takip ederken Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, Belediye Meclis Üyesi Özer Koyuncu, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Sübeylidere mahalle sakinleri ile birlikte oldu. Sabahın ilk saatlerinde gelen sel ile birlikte köyde panik havası yaşanırken can kaybı olmaması teselli oldu. Burhaniye Belediyesi ekipleri, selin getirdiği pislikleri ve yarattığı tahribatı onarmaya çalışırken Başkan Uysal da ekiplerin başında bizzat durarak işleri kontrol etti.