Selin vurduğu Filipinlere acil yardım

Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 250’yi aştı. Yollar ve evlerde ciddi hasarların oluştuğu Mindanao ve Zamboanga bölgelerinde ölümlerin yanı sıra yüzlerce kayıp vakaları da meydana geldi. İHH İnsani Yardım Vakfı ise afet sonrasına hemen harekete geçerek Acil Yardım Faaliyetleri kapsamında 2 bin afetzedeye gıda yardımında bulundu.

“Kriz sonuna kadar yardımlarımız sürecek”

İHH Güney Asya Masası’ndan Mücahit Demir, vakıf olarak bölgede her daim faaliyet yürüttüklerini ve meydana gelen afet sonrasında da yine Filipinlileri yalnız bırakmadıklarını söyledi. Demir, 2 bin kişiye temel gıda malzemeleri ulaştırdıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Sel ve heyelan felaketi sonrasında aileler, evlerini terk etmek zorunda kalarak meydanlarda beklemeye çekildi. Biz de İHH olarak vakit kaybetmeksizin yardım çalışmalarımıza başladık. İlk etapta afetzedelere pirinç, makarna, konserve balık, kek ve sıcak içecek ürünlerinin dağıtımını yaptık. Hayırseverlerimizin destekleriyle bölgede acil yardım faaliyetlerimizi kriz sonuna kadar sürdürmeyi planlıyoruz.”

SEL yaz 3072’ye SMS gönder 5 TL bağışla

Hayırseverler, Filipinler'deki afetzedelere yardım için bütün operatörden SEL yazıp 3072’ye kısa mesaj atarak 5 TL bağışta bulunabilir. Ayrıca yine SEL açıklamasıyla vakfın tüm banka hesaplarına destek olabilir.