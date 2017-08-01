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Selimiye’nin taşkınları son buldu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl’ün Selimiye Mahallesinde yaşanan dere taşkınlarının önüne geçmek için başlattığı menfez çalışmasını tamamladı.

01 Ağustos 2017 Salı 11:47
Selimiye’nin taşkınları son buldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen dere ıslah çalışmalarıyla taşkınların önüne geçiyor. Bu çalışmalar kapsamında MASKİ ekipleri, Sarıgöl’ün Selimiye Mahallesinin bağlılarından Arnavutlar Mahallesinde dere ıslah çalışmasını tamamladı. Mahalle muhtarlığından gelen talep üzerine harekete geçen MASKİ, mahalleden geçen derenin iki ayrı noktasında toplamda 20 metrelik yerinde dökme kutu menfez imalatı gerçekleştirdi. Çalışmalar tamamlanmasıyla dere yatağındaki suların menfezler içerisinden sağlıklı şekilde geçişi sağlandı. Bölgede yaşanan taşkın sorunu ortadan kaldırıldı. Selimiye Mahalle Muhtarı Abdil Kavak, daha önce böyle hizmetlerin yapılmadığını söyleyerek, “Mahallemizden geçen derede su akışının sağlıklı bir şekilde sağlanması için beton büzler vardı. Büzlerde yaşanan tıkanıklıklarda çamur içinde kalıyorduk. Biz, MASKİ’ye büzlerin yenilenmesi için başvurduk. Ancak MASKİ bizim hayalimize bile gelmeyecek menfez imalatına başladı ve tamamladı. Hizmet, bizim beklediğimizden çok çok büyük. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a mahallemizde yapılan çalışma için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:47
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