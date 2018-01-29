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Selefiler seçimde safını belirledi

Mısır'da darbe yanlısı olarak bilinen Nur Partisi, cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdulfettah es-Sisi'yi destekleyeceğini açıkladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 19:06
Selefiler seçimde safını belirledi

Mısır'da darbe yanlısı olarak bilinen Nur Partisi, cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdulfettah es-Sisi'yi destekleyeceğini açıkladı.

Nur Partisi Genel Başkanı Yunus Mahyun, başkentin batısındaki ofisinde düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda Cumhurbaşkanı olan Sisi bu önemli görevi en iyi şekilde yapabilendir. İstikrarı sağlamak ve ülkeye yönelik birçok tehlikeyi bertaraf etmek için silahlı kuvvetler, polis, parlamento ve diğer devlet kurumları arasındaki işbirliğini başarıyla yürütmektedir." dedi.

"Parti olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halihazırdaki cumhurbaşkanını ikinci kez desteklediğimizi ilan ediyoruz." diyen Mahyun, bütün Mısırlılara da seçime katılmaları çağrısında bulundu.

'Selefi' dünya görüşüne sahip olduğunu deklare eden Nur Partisi'nin Suudi Arabistan tarafından fonlandığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 19:06
  1. SELEFİ
  2. mısır
  3. Nur Partisi
  • NecmiNecmi21 dk önce
    Bunlar selefi değil telefi
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