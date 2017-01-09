'Selefi camileri kapatılsın'

Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel şiddeti teşvik edenlerin dini ibadetlerini özgürce yapabilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

'Selefi camileri kapatılsın'
Eklenme: 09 Ocak 2017, 15:32
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Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, bu çerçevede bazı cihatçı Selefi camilerin kapatılmasını ve din görevlilerinin sınırdışı edilmesini önerdi.

Başkent Berlin'de geçen ay 12 kişinin öldüğü TIR saldırısının ardından artan terör tartışmalarına katılan Gabriel şiddeti teşvik eden camilerin kapatılması, cemaatlerin dağıtılması ve bu suçu işleyen vaizlerin ülkeden sınırdışı edilmesi gerektiğini belirtti.

Gabriel, "Alman semtlerinin radikalleşmemesi için kültürel bir mücadele" gerektiğini öne sürdü. Gabriel'in açıklamasının, Almanya'da bu yıl yapılacak federal seçimlerden önce gelmesi dikkat çekti.

 
EtiketlerSelefiselefi camialmanyaSigmar Gabriel
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