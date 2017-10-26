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Sele kapılan askerin cansız bedeni bulundu

Tekirdağ'da sele kapılan er Sefa Parhan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

26 Ekim 2017 Perşembe 08:42
Sele kapılan askerin cansız bedeni bulundu

Şehidin cenazesi Zırhlı Personel Taşıyıcı(ZPT)nın  Galata köprüsünden düştüğü noktanı 500 metre ilerisinde bulundu. Şehit askerin naaşı, arama kurtarma ekiplerince bota alındı.

TERHİSİNE 15 GÜN KALMIŞTI

Devrilen araçtan düşerek kaybolan 'Topçu Onbaşı' rütbesindeki er Sefa Parhan 15 gün sonra terhis olacaktı.

'YÜZME BİLMİYORUM'

Şehit olan askerin sel sularından dolayı devrilen askeri araca bir süre tutunduktan sonra kendisini bıraktığı görgü tanıklarının ifadelerinde yer alıyor. Şehit askerin "Yüzme bilmiyorum, bırakıyorum kendimi" dedikten sonra sel sularında kaybolduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi'nde sağanak yağış yüzünden mahsur kalanları yardım etmeye asker ve polisleri taşıyan askeri personel taşıyıcı araç, Galata Köprüsü'nde sel sularına kapılmıştı. Sele kapılan askeri araçta bulunan 1 asker sel sularında kaybolmuştu.

Sağanak nedeniyle dün öğle saatlerinde Galata Deresi'nin debisi yükselmiş, karşıya geçemeyen vatandaşlar polisten yardım istemişti. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle karşı kıyıya geçemeyen polis ekipleri, askerden yardım talep etmişti. Bunun üzerine gelen ekipler, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatmıştı.

Karşı kıyıya geçmek isteyen, içerisinde 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, Kiremithaneler mevkisinde dereye devrilerek akıntıya kapılmıştı. Araç içerisindeki 3 asker, 2 polis ve vatandaş kendi çabaları ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, 1 asker akıntıya kapılmıştı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 08:42
  1. Tekirdağ
  2. asker
  3. şehit
  4. Galata Köprüsü
  5. sel suları
  • Osmanlı1453Osmanlı145332 dk önce
    Şehidimizin kaderli ailesine sabrı cemil diliyorum vatan sağolsun. Milletimizin başı sağolsun. Amin
  • AYDIN AYDIN 2 sa önce
    Amin Sonsuz kere Amin.
  • Ramil AzerbaycanRamil Azerbaycan3 sa önce
    Amiiinn
  • Ahmet Turan Ahmet Turan 3 sa önce
    Rabbim Şehitlik Mertebesi nasib eylesin

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