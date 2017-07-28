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Selde mahsur kalan kediyi böyle kurtardı

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış yüzünden vatandaşlar ve sokakta kalan hayvanlar zor anlar yaşadı. Sel suyunda mahsur kalan bir kedi, hayırsever bir vatandaş tarafından kurtarılırken, tüm bu yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

28 Temmuz 2017 Cuma 12:04
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 12:04
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